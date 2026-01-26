Погода на 27 января: где будут самый сильный ночной мороз, плюсовая дневная температура и снег

Морозы отступают / © Pixabay

Реклама

Во вторник, 27 января, в западных областях Украины ожидается теплая погода, в течение дня там +1…6°С. В южной части завтра +1…3°С, в Запорожье -2…5°С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В восточной части будет холоднее всего, -5…9°С. В центральных областях от 0 до -5°С.

Реклама

В северных областях, в Житомирской и Киевской — около нуля. В Черниговской и Сумской -3…6°С.

«А еще повсюду сильный юго-восточный ветер, только в западных областях умеренный. В Киеве 27 января мокрый снег или ледяной дождь, вероятный гололед. Порывистый юго-восточный ветер. И ночью, и днем -1…4°С», — добавила Диденко.

По ее данным, 28-29 января повсюду в Украине в дневные часы будет преобладать плюсовая температура воздуха. С 30 января начнется понижение температуры воздуха до умеренных и местами сильных морозов. Ориентировочно очередное похолодание продлится до 4 февраля.

Ранее синоптик сообщил, по какой погоде закончится неделя в Украине. Где и как изменятся погодные условия — читайте в новости.