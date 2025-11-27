Погода на 28 ноября: где похолодает в Украине и где пройдет дождь

В Украине будет прохладно / © unsplash.com

В пятницу, 28 ноября, в ряде регионов Украины ожидаются дожди и понижение температуры воздуха.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, в центральных, большинстве северных, Одесской и Черновицкой областях ночью умеренный, днем местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине кроме северных и большинства западных областей местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 0-5° тепла. На юге и юго-востоке страны до 9°, днем 7-12°, на юге страны до 15°. В северных, Винницкой и Черкасской областях 3-8° тепла.

В Киеве в пятницу ночью умеренный, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем около 5°.

Ранее синоптик сообщил, что в ближайшие дни, с 25 по 27 ноября, погода в Украине сохранит аномально теплый характер.