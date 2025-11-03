- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 298
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода на 3 ноября: синоптики обновили прогноз
Рабочая неделя начнется дождями и туманом. Температура воздуха также опустится.
Сегодня, 3 ноября, в Украине будет царить переменная облачность. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
В западных областях днем умеренный, а в Карпатах местами значительный дождь. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночью и утром местами туман», — говорится в сообщении.
Температура днем по стране составит +11…16°С.
В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по Киевской области днем будет +13…15°С, а в столице будет +8…13°С.
Ранее синоптики сообщили, каким будет последний месяц осени. По прогнозу, ноябрь будет теплее в Украине, чем обычно.