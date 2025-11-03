ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
298
Время на прочтение
1 мин

Погода на 3 ноября: синоптики обновили прогноз

Рабочая неделя начнется дождями и туманом. Температура воздуха также опустится.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода изменится

Погода изменится / © unsplash.com

Сегодня, 3 ноября, в Украине будет царить переменная облачность. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

В западных областях днем умеренный, а в Карпатах местами значительный дождь. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночью и утром местами туман», — говорится в сообщении.

Температура днем по стране составит +11…16°С.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по Киевской области днем будет +13…15°С, а в столице будет +8…13°С.

Ранее синоптики сообщили, каким будет последний месяц осени. По прогнозу, ноябрь будет теплее в Украине, чем обычно.

Дата публикации
Количество просмотров
298
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie