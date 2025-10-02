- Дата публикации
Погода на 3 октября: где станет теплее и закончатся дожди
Пятница наконец-то порадует украинцев незначительным теплом. Согласно прогнозу, дожди прекратятся.
Завтра, 3 октября, в Украине без осадков. Холоднее всего будет на западе страны.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Не так-то просто с температурой воздуха. Хотя она станет повышаться на севере. Ветер преимущественно восточный, порывистый, на юге и востоке даже до сильного», — отметила она.
Юг, восток, Днепропетровщина, Полтавщина, днем +14…19°С. В центре, Винницкой, Черкасской — от +10°С до +14°С. На севере потеплеет до +10…13°С.
Самой холодной остается погода в западных областях, в течение дня там +8…11°С, а в ближайшую ночь 0…+4°С, местами до -1°С.
В столице завтра до +12 градусов, а в субботу до +14 градусов.
Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что на выходных температура повысится еще на несколько градусов благодаря поступлению южных воздушных масс.