Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
175
1 мин

Погода на 30 марта: синоптики сообщили о "сюрпризах"

В начале новой недели ожидаются дожди и понижение температуры воздуха.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода испортится / © Pixabay

Погода в Украине в понедельник, 30 марта, будет с дождями и пока незначительным похолоданием в западном регионе.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Погода в понедельник, 30 марта

  • В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь. Средняя ночная температура воздуха +8+4 градуса, дневная +13+15 градусов.

  • В северных областях переменная облачность, без осадков, местами умеренный дождь. Ночная температура воздуха +8+6 градусов, дневная +13+17 градусов.

  • В центральных областях переменная облачность, без осадков, местами умеренный дождь. Ночная температура воздуха +8+6 градусов, дневная +13+17 градусов.

  • В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +8+6 градусов, дневная +16+18 градусов.

  • В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +8+6 градусов, дневная +15+17 градусов.

Напомним, глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань в блиц-интервью РБК-Украина рассказал, что в начале апреля Украину накроет скандинавская прохлада — температурный фон значительно снизится. По словам синоптика, нынешнее дневное тепло до +15 градусов более характерно для конца апреля, чем для марта. Однако такая весенняя погода будет недолгой: уже в первых числах следующего месяца ожидается вторжение холодных воздушных масс с севера.

