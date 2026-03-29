Погода на 30 марта: синоптики сообщили о "сюрпризах"

Погода в Украине в понедельник, 30 марта, будет с дождями и пока незначительным похолоданием в западном регионе.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Погода в понедельник, 30 марта

В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь. Средняя ночная температура воздуха +8+4 градуса, дневная +13+15 градусов.

В северных областях переменная облачность, без осадков, местами умеренный дождь. Ночная температура воздуха +8+6 градусов, дневная +13+17 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков, местами умеренный дождь. Ночная температура воздуха +8+6 градусов, дневная +13+17 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +8+6 градусов, дневная +16+18 градусов.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +8+6 градусов, дневная +15+17 градусов.

Напомним, глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань в блиц-интервью РБК-Украина рассказал, что в начале апреля Украину накроет скандинавская прохлада — температурный фон значительно снизится. По словам синоптика, нынешнее дневное тепло до +15 градусов более характерно для конца апреля, чем для марта. Однако такая весенняя погода будет недолгой: уже в первых числах следующего месяца ожидается вторжение холодных воздушных масс с севера.