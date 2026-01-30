- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 242
- Время на прочтение
- 2 мин
Погода на 31 января: когда будет пик морозов и какие области станут самыми холодными в Украине
В Украину пришло сильное похолодание, из-за которого через несколько дней на всей территории ударят морозы.
В субботу, 31 января, новый мощный антициклон с севера вытеснит влажные циклонические остатки с территории Украины.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«В субботу в большинстве областей Украины будет царить морозная погода с максимальной температурой воздуха днем -6-10, на севере и западе -7-12 градусов», — отметила она.
Ветер северо-восточного направления будет порывистым, иногда со штормовыми порывами.
В Луганской области, на Донбассе, Запорожье и в Крыму дневная температура воздуха будет составлять +1+5 градусов.
Снег и мокрый снег пройдут завтра в центре (кроме Винницкой области), на юге и на востоке. На юго-востоке преимущественно дождь.
На западе, севере Украины 31 января без существенных осадков.
Погода в Киеве
В Киеве январь завершится холодной погодой с ночной температурой воздуха –14 градусов, дневной –12 градусов.
«Дальше в Украине морозы будут усиливаться. Начало февраля будет очень холодным, с ночной температурой воздуха -20-28 градусов», — уточнила синоптик.
Что говорят в «Укргидрометцентре»
Погода в Украине в последний день января будет облачной из-за осадков, которые местами пройдут в большом количестве. Кое-где ожидается переменная облачность с прояснениями. Из-за похолодания на большей части территории установится сильный мороз. Самая низкая ночная температура воздуха -16 градусов ожидается в Ровенской и Житомирской областях, самая высокая дневная — +4 градуса в Крыму.
Напомним, синоптики предупредили о лютых морозах в Украине, из-за которых объявлен красный уровень опасности.