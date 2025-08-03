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- Украина
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Погода на 4 августа: жара на востоке и кратковременные дожди на западе
В понедельник прогнозируется сухая погода кроме западных областей, Сумщины и Харьковщины.
В понедельник, 4 августа, в Украине температура воздуха будет +25+29 градусов, в южной части +30+34 градуса, на крайнем западе будет свежее, +20+25 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине. Большинство областей Украины будут принадлежать сухой воздушной массе», — отметила она.
В Киеве 4 августа ожидается облачная солнечная погода с температурой воздуха до +28 градусов. Ближайший дождь в Киеве ожидается 6 августа.
Ранее синоптик дал прогноз погоды на неделю в Украине с 4 по 10 августа. В первой половине недели на большей части территории Украины пройдут дожди разной интенсивности. Временами осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и грозой. Во второй половине недели, а также по выходным по всей Украине установится малооблачная и сухая погода в результате развития антициклона.