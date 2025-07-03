Погода на 4 июля в Украине: где накроет жара, а где пройдут дожди

Волна жары накрывает Украину / © Associated Press

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В пятницу, 4 июля, в Украине температура воздуха поднимется до +35 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Сильнее всего будет припекать на Одесчине, Николаевщине, части Черновицкой области, в некоторых районах Черкасчины и Винницкой области, +33+35 градусов. На Волыни, Ровенщине и кое-где на Львовщине температура воздуха завтра снизится до +20+25 градусов», — написала она.

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Атмосферный фронт 4 июля будет перемещаться с северо-запада, поэтому именно он приведет к кратковременным грозовым дождям в западных, северных областях плюс Винница и Черкасчина.

На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

Погода в Киеве

В Киеве 4 июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха +30+32 градуса. Дождь с грозой в столице ожидается во второй половине дня или к вечеру.

Ранее синоптики сообщили, что Украину накроет волна жары. Кое-где воздух прогреется до +38.

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