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- Украина
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Погода на 4 июля в Украине: где накроет жара, а где пройдут дожди
В Украине ожидается постепенное повышение температуры из-за формирования поля повышенного давления, однако некоторые регионы будут еще оставаться в зоне умеренного тепла с повышенной влажностью.
В пятницу, 4 июля, в Украине температура воздуха поднимется до +35 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Сильнее всего будет припекать на Одесчине, Николаевщине, части Черновицкой области, в некоторых районах Черкасчины и Винницкой области, +33+35 градусов. На Волыни, Ровенщине и кое-где на Львовщине температура воздуха завтра снизится до +20+25 градусов», — написала она.
Атмосферный фронт 4 июля будет перемещаться с северо-запада, поэтому именно он приведет к кратковременным грозовым дождям в западных, северных областях плюс Винница и Черкасчина.
На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.
Погода в Киеве
В Киеве 4 июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха +30+32 градуса. Дождь с грозой в столице ожидается во второй половине дня или к вечеру.
Ранее синоптики сообщили, что Украину накроет волна жары. Кое-где воздух прогреется до +38.