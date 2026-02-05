Погода на 6 февраля: где в Украине вместо мороза ожидается плюсовая температура и осадки

В Украине начнет ослабевать мороз / © pexels.com

Реклама

В пятницу, 6 февраля, в Украине ожидается снег, мокрый снег, на западе и юге с дождем. На востоке без существенных осадков. Ветер сильный, порывистый.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Ночью ожидается на севере и центре -3-8 градусов, на востоке -8-12, на западе и юге около нуля. Завтра днем -2-7 градусов, на западе и юге -1+3 градуса, в Закарпатье +2+8 градусов», — отметила она.

Реклама

В Киеве завтра временами снег, ветер юго-восточный, сильный, порывистый. Ночью и днем 3-6 градусов.

«В дальнейшем в Украине сравнительно теплее, хотя и с осадками. С 9 по 11 февраля ожидается похолодание, снова антициклон», — добавила Диденко.

Напомним, синоптики сообщили, что в течение первой половины февраля области на западе, севере, востоке и центре все еще будут находиться под влиянием Антарктики. К концу этого месяца в южных и юго-западных областях температура воздуха может быть выше нормы, а на остальной территории — в ее пределах.