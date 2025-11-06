Погода на 6 ноября: синоптики обновили прогноз

Сегодня будет тепло / © unsplash.com

Сегодня, 6 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Осадков сегодня не предвидится.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

«В четверг сохранится сухая, теплая погода без осадков. Утром в западных, северных и восточных областях возможен туман из-за влияния теплой влажной воздушной массы и слабого ветра», — говорится в сообщении синоптиков.

Температура днем будет составлять +8…13°С, на юге ожидается до +17°С.

В Киевской области и в столице облачно с прояснениями, утром туман. Температура по области днем будет +8…13°С. В Киеве будет около +10°С.

Ранее синоптики сообщили, каким будет последний месяц осени. По прогнозу, ноябрь будет теплее в Украине, чем обычно.