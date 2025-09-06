- Дата публикации
Погода на 6 сентября: один из регионов Украины накроет непогода
В субботу погода порадует украинцев, только на западе погодные условия испортятся.
Сегодня, 6 сентября, погода в Украине будет переменной. В некоторых частях страны в течение суток возможны кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».
По данным синоптиков, на большинстве территории осадки не прогнозируются. На крайнем западе страны днем ожидаются кратковременный дождь, а также гроза.
Также ночью и утром в Прикарпатье и Закарпатье местами прогнозируют туман.
Температура ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, днем от 21 до 26 градусов тепла.
На западе и юге страны ночью ожидается от 12 до 17 градусов тепла, днем прогнозируется от 24 до 29 градусов тепла.
Ранее синоптик сообщил, что в Украине постепенное понижение температуры ожидается уже во второй половине сентября. До 12-13 сентября в регионах будет держаться антициклональный характер погоды.