Погода на 6 сентября: один из регионов Украины накроет непогода

В субботу погода порадует украинцев, только на западе погодные условия испортятся.

На большинстве территории осадков не прогнозируют

На большинстве территории осадков не прогнозируют / © Pixabay

Сегодня, 6 сентября, погода в Украине будет переменной. В некоторых частях страны в течение суток возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

По данным синоптиков, на большинстве территории осадки не прогнозируются. На крайнем западе страны днем ожидаются кратковременный дождь, а также гроза.

Также ночью и утром в Прикарпатье и Закарпатье местами прогнозируют туман.

Температура ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, днем от 21 до 26 градусов тепла.

На западе и юге страны ночью ожидается от 12 до 17 градусов тепла, днем прогнозируется от 24 до 29 градусов тепла.

Ранее синоптик сообщил, что в Украине постепенное понижение температуры ожидается уже во второй половине сентября. До 12-13 сентября в регионах будет держаться антициклональный характер погоды.

