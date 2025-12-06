- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода на 7 декабря: синоптики предупредили о похолодании
Постепенное похолодание, которое уже началось в Украине, приведет к ночным морозам в большинстве регионов.
В воскресенье, 7 декабря, в Украине без осадков, только днем на юге страны небольшой дождь.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
В западных областях страны ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В северной части ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Киеве без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.
Ранее синоптик сообщила, что этой зимой сильных морозов не будет. По ее данным, в этом году также ожидаем, что где-то на 1,5-2 градуса температура будет выше для зимних месяцев.