Погода на 7 декабря: синоптики предупредили о похолодании

Погодные условия изменятся / © Pixabay

В воскресенье, 7 декабря, в Украине без осадков, только днем на юге страны небольшой дождь.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

В западных областях страны ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В северной части ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Ранее синоптик сообщила, что этой зимой сильных морозов не будет. По ее данным, в этом году также ожидаем, что где-то на 1,5-2 градуса температура будет выше для зимних месяцев.