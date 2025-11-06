Погода на 7 ноября: синоптик удивила прогнозом

В пятницу будет тепло / © Pixabay

В пятницу, 7 ноября, в Украине без осадков, но возможны туманы. Похолодает уже 11-12 ноября.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха ночью будет +2…8°С, днем будет +10…14°С, а на юге до +16°С.

В Киеве осадки маловероятны. Ночью и утром туман. Максимальная температура воздуха будет составлять +10…11°С.

Ранее синоптик сообщила, какой будет зима в Украине. По ее данным, будут наблюдаться все типичные зимние явления — дожди, туманы, налипание мокрого снега и гололедица. Их количество будет больше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что температура воздуха на большей части территории страны будет колебаться вокруг нуля, а из Атлантики будет поступать влажный воздух.