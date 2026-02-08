- Дата публикации
-
- Украина
- 68
- 1 мин
Погода на 9 февраля: ночные морозы до -22
Сильные морозы в Украине отступили всего на несколько дней, впереди — очередная волна похолодания.
В ближайшую ночь в Украине ожидается до -18 градусов, следующей — до -20-22 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Немного выше будет температура на юге, юго-западе, ночью до -12 градусов», — отметила она.
Напомним, синоптики сообщили, что в течение первой половины февраля области на западе, севере, востоке и центре все еще будут находиться под влиянием Антарктики. К концу этого месяца в южных и юго-западных областях температура воздуха может быть выше нормы, а на остальной территории — в ее пределах.