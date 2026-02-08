Погода на 9 февраля: ночные морозы до -22

В Украине снова будет холодно / © Pixabay

В ближайшую ночь в Украине ожидается до -18 градусов, следующей — до -20-22 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Немного выше будет температура на юге, юго-западе, ночью до -12 градусов», — отметила она.

Напомним, синоптики сообщили, что в течение первой половины февраля области на западе, севере, востоке и центре все еще будут находиться под влиянием Антарктики. К концу этого месяца в южных и юго-западных областях температура воздуха может быть выше нормы, а на остальной территории — в ее пределах.