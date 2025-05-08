Погода на 9 мая в Украине: где ожидаются дожди и мокрый снег

Погода испортится / © Pixabay

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В пятницу, 9 мая, над южной частью Украины будет находиться циклон. Он и его атмосферные фронты обусловят дождливую погоду в большинстве областей страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В Карпатах будет идти мокрый снег. В центральных областях, в Одесской и Николаевской областях возможны сильные осадки. На Волыни, Ровенщине, а в дневные часы почти повсюду в западных областях — без существенных осадков», — написала она.

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Температура воздуха в течение дня очень неоднородная. На западе, севере и значительной территории центральных областей Украины ожидается +10+14 градусов.

В южной части +12+16 градусов, в Запорожье до +18, в Крыму +17+20 градусов. В восточных областях ожидается +16+21 градус.

В Киеве на завтра дожди сложно прогнозировать, отмечает синоптик.

«Настраивайтесь на холодную, +10+11 градусов, и влажную погоду. В дальнейшем влажная погода в Украине будет доминировать, ночи еще будут оставаться холодными и не исключена вероятность заморозков. Но днем станет теплее хотя бы на несколько градусов», — добавила она.

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Ранее метеоролог предупредил, что летом в Украине ожидаются торнадо и смерчи. Больше об этом читайте в новости.