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- Украина
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Погода на 9 мая в Украине: где ожидаются дожди и мокрый снег
Завтра, 9 мая, погода не порадует теплом украинцев — синоптик прогнозирует дождь и мокрый снег.
В пятницу, 9 мая, над южной частью Украины будет находиться циклон. Он и его атмосферные фронты обусловят дождливую погоду в большинстве областей страны.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«В Карпатах будет идти мокрый снег. В центральных областях, в Одесской и Николаевской областях возможны сильные осадки. На Волыни, Ровенщине, а в дневные часы почти повсюду в западных областях — без существенных осадков», — написала она.
Температура воздуха в течение дня очень неоднородная. На западе, севере и значительной территории центральных областей Украины ожидается +10+14 градусов.
В южной части +12+16 градусов, в Запорожье до +18, в Крыму +17+20 градусов. В восточных областях ожидается +16+21 градус.
В Киеве на завтра дожди сложно прогнозировать, отмечает синоптик.
«Настраивайтесь на холодную, +10+11 градусов, и влажную погоду. В дальнейшем влажная погода в Украине будет доминировать, ночи еще будут оставаться холодными и не исключена вероятность заморозков. Но днем станет теплее хотя бы на несколько градусов», — добавила она.
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