Погода на 9 января: когда и где в Украине ударит арктический мороз

Украину накрывает непогода / © Associated Press

Сегодня, 9 января, в Украине будет облачно, ожидается снег. В западных областях днем небольшой снег, понижение температуры днем до -10…15°С.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

На юго-востоке страны местами дождь с мокрым снегом, температура днем от -2 до +3°С. На остальной территории умеренный, ночью в северной части сильный снег; понижение температуры до -4…9°С.

На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, востока и юго-востока, порывы 15-20 м/с, метели.

В Киеве облачно. Утром сильный, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с, метель. По области понижение температуры до -4…9°С, в Киеве понижение температуры до -5…7°С.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и Киева — I уровень опасности, желтый.

Напомним, 9 января ожидается усложнение погоды в Украине. В частности, на западе, а также Винницкой и Житомирской областях выпадет значительный снег — прирост снежного покрова составит от 10 до 25 см. Кроме того, местами возможны порывы ветра (в западных регионах — до 15–18 м/с).

Уже 10–11 января ожидается вторжение арктического воздуха из северных широт.

На западе и севере, а также в Винницкой и Черкасской областях температура опустится до 14-20 градусов мороза. Кое-где столбики термометров будут фиксировать даже –23. Днем ожидается от -9 до -15 градусов.