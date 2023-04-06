Погода на Благовещение: когда ждать потепления – прогноз от синоптика Наталки Диденко

Диденко рассказала, когда в Украину вернется тепло.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине завтра, 7 апреля.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Диденко, днем в большинстве областей ожидается +9+13 градусов.

На востоке снова самое теплое – +12+18. На западе холод еще будет держаться +5+9 градусов. В областях Прикарпатья может быть еще холоднее.

Осадки

Дожди пройдут в восточной части, в Запорожье, в Днепре с районами, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине.

А также дождь, местами с мокрым снегом ожидается на Закарпатье, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.

В остальных областях завтра – без осадков.

Киев

В Киеве 7 апреля в течение дня ожидается 10 градусов, ожидается небольшой дождь.

"В дальнейшем такое температурное распределение удержится, понемногу подтягивая градусы вверх. На западе холод отступит уже на следующей неделе", – отметила Диденко.

Ранее синоптик сказал, когда в Украину придет настоящая весна.

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