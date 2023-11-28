Погода на декабрь 2023 года: синоптик рассказала, чем удивит начало зимы

Конечно, будут и периоды похолодания, но все же плюсовые значения будут преобладать.

Первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

Об этом сообщила синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха в эфире телемарафона.

"В начале декабря мы ожидаем, что в южные области будет больше заходить теплый воздух. По южным областях 1-2 декабря ожидаем выше 10 градусов тепла. Среднемесячная температура для декабря ожидается на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Осадки ожидаются в пределах нормы", — сказала она.

Если говорить о первой декаде декабря, то снежный покров может быть в западных областях — Львовской, Волынской и Ровенской, и на северной границе Украины.

"Пока циклоны, которые сейчас прошли и ожидаемого в среду, на выходных будет также фронтальная система пролегать через территорию Украины, немного прибавится снег в западных и северных областях. Поэтому этот снежный покров пока будет оставаться. После 3 декабря будет более спокойная ситуация, будет преобладать поле повышенного давления, антициклон на территории Украины. Он повлечет определенное снижение температуры в большинстве областей. Плюсы еще по югу будут оставаться, но остальные территории будут в минусе. Поэтому ожидаем, что, по крайней мере, в первой декаде декабря на западе, в Карпатах и на на северной границе снежный покров будет оставаться", — отметила она.

Ранее стало известно, что в Украину идет новый циклон. Какая будет погода — читайте в новости.

Напомним, в Украине продолжается мощная непогода, которая ударила преимущественно по южным регионам. В ряде областей объявили оранжевый уровень опасности.

На 14 автодорогах перекрыто движение транспорта, в 16 областях обесточены населенные пункты, сообщает ГСЧС. По последним данным, жертвами непогоды стали 10 человек.

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