Погода на фронте резко изменится: как морозы влияют на ведение войны

ВСУ

Украину ждет кратковременное потепление: 28–29 января почти по всей стране установится плюсовая температура. По прогнозам синоптиков это приведет к гололедице, туманам и таянию снега. Однако уже в конце недели арктические массы принесут новое суровое похолодание, непосредственно повлияющее на условия ведения боевых действий.

ТСН.ua собрал прогноз погоды на прифронтовых территориях и мнения военных, как это повлияет на ведение боевых действий.

По данным синоптики Наталии Диденко, уже 28 и 29 января дневная температура в Украине будет колебаться от 0 до +6 градусов. Однако радость от тепла затмят сложные метеоусловия: оттепель будет сопровождаться мокрым снегом, дождями и гололедицей.

Прогноз погоды в Харьковской области

По информации ГУ ГСЧС в Харьковской области, ночью и утром город накроет гололед, а на дорогах образуется гололед (I уровень опасности). В областном центре и регионе 28 января ожидается резкое изменение погоды.

Прогноз погоды на Харьковщине. / © Укргидрометцентр

Данные сервиса Meteofor свидетельствуют, что 29 января температура подскочит до +2 градуса после недавних -12°C. Однако потепление будет недолгим: с 31 января столбики термометров снова упадут до -11°C, а в первой декаде февраля морозы могут окрепнуть до -17 градусов.

Прогноз погоды в Донецкой области

Как сообщили в ГСЧС Украины, Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных явлениях на дорогах Донецкой области. Из-за перепадов температур тротуары и автодороги превратятся в каток. Объявлен I уровень опасности, желтый.

«Просим жителей области учитывать погодные условия. Будьте осторожны на дорогах и тротуарах, а по возможности планируйте свои дела с учетом непогоды», — предупреждают спасатели.

Прогноз погоды в Запорожской области.

В Запорожском регионе 28 января синоптическая ситуация существенно ухудшится. ГУ ГСЧС в Запорожской области сообщает об ожидаемом тумане, мокром снеге и дожде. Видимость на дорогах снизится до 100-500 метров, что критически для передвижения как гражданского, так и военного транспорта. Температура днем поднимется до +2…+7°C.

«В связи с этим спасатели призывают граждан соблюдать правила личной безопасности. Обращаемся к водителям: двигайтесь только с включенными габаритными огнями, ближним светом фар или противотуманными фонарями. Во время вождения автотранспорта будьте особенно внимательны и осторожны», — отметили в ГСЧС.

Прогноз погоды в Днепропетровской области.

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии тоже предупредил о сложных погодных условиях 28 января. В Днепре и области, кроме тумана, прогнозируют интенсивное налипание мокрого снега (до 34 мм) и гололедица. Такие условия могут привести к обрывам линий электропередач и усложнению логистики.

Прогноз погоды в Днепропетровской области. / © Укргидрометцентр

Какая ситуация на фронте из-за погоды

Погодные условия вносят значительные коррективы в боевые деяния. Военные отмечают, что холод становится дополнительным испытанием для обеих сторон, однако логистические проблемы россиян делают их более уязвимыми. Офицер бригады «Рубеж» НГУ Владимир Черняк в комментарии для «24 Канала» отметил, что из-за плохой эвакуации оккупанты погибают даже от легких травм.

«От морозов противник страдает гораздо больше, учитывая отношение россиян к своим военнослужащим и их логистике. Мы сейчас фиксируем, что, получив даже незначительные ранения, россияне могут просто замерзнуть насмерть в своих блиндажах. У них, если и есть эвакуация, ждать ее нужно очень долго», — подчеркнул Черняк.

Также генерал армии Николай Маломуж в комментарии для «24 Канала» развенчал миф о «непобедимости» оккупантов в зимних условиях. Несмотря на регулярные заявления Кремля о том, что холода якобы привычная и комфортная стихия для российских войск, реальность на поле боя доказывает обратное.

«Мы тоже учитываем все факторы. Мы на своей земле, есть силы и средства для защиты. Тем более что находимся в обороне. В городах и местах, где они пытаются атаковать, мы хорошо владеем и оперативной, и боевой ситуацией. Поэтому врагу не удается легко завоевывать какие-либо позиции», — подчеркнул Маломуж.

Последние новости о погоде в Украине

В Украине ожидается постепенное повышение температуры. Неустойчивую погоду в ближайшие дни будут формировать атмосферные фронты и теплый влажный воздух, движущийся к нам с юга. Где ждать наибольшего тепла и когда ждать возвращения осадков — читайте в сюжете ТСН.

Ранее сообщалось, в Одессе из-за ледяного дождя образовался опасный гололед. Травмпункты переполнены, по городу падают деревья.

Масштабные повреждения электросетей из-за непогоды на западе и ночных российских ударов на востоке повлекли за собой новую волну аварийных отключений.