Погода на июнь 2026 года: накроет ли Украину волна жары

В июне средняя температура воздуха в Украине превысит многолетнюю климатическую норму минимум на полтора градуса.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, средняя месячная температура в июне этого года будет уверенно держаться на уровне 19–23 градусов тепла. В горных районах страны будет немного прохладнее, где-то в пределах 16-20 градусов.

По осадкам на первый месяц лета ожидается от 49 до 90 миллиметров дождя, а в Карпатах традиционно больше — примерно 117-171 мм.

Напомним, по прогнозу синоптика Веры Балабух, средняя температура воздуха за лето в Украине ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы. В то же время, потепление будет распределяться неравномерно. Наиболее ощутимы температурные аномалии и волны зноя будут в северных и северо-восточных областях страны. Общий сценарий сезона обещает быть умеренным. Благодаря перестройке атмосферных процессов, длительные периоды удушья будут сменяться более холодными днями, а количество осадков в целом по стране будет оставаться в пределах нормы.

