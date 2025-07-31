- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 572
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода на Маковея: Диденко рассказала, будут ли дожди в Украине
«Август, делай наши надежды и желания материальными, а веру в добро и справедливость действенной», — призвала синоптик.
На Маковея в Украине будет сухая погода, ведь речь идет об антициклоне Gabriele. А это значит, что пройдет без осадков.
Об этом написала известный синоптик Наталка Диденко.
«Синоптически спокойно», — спрогнозировала она.
Разве какие-то локальные «влажные хвосты» обусловят небольшие дожди с грозами в Житомирской, Ровенской и Хмельницкой, добавила Наталка Диденко.
Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается комфортная, а днем +23+28 градусов. На юге и востоке будет даже жарко — +29+32 градуса, но не +36!
В Киеве — солнечно
Август в столице начнется солнечной сухой, умеренно теплой погодой, в течение дня — до +25 градусов.
«Непростые дни, тяжелые, но мы завтра все равно будем вместе и в справедливости, и в горе тоже, они все равно повыдыхают, хоть в каком смысле, а мы как делали коршуны на Маковея, так и будем делать», — написала Наталка Диденко.
Напомним, Маковей (или Медовый Спас) — первый праздник из трех Спасов, ежегодно празднующих в Украине в августе.
По новому календарю Медовый Спас праздновать 1 августа (ранее — 14 августа).