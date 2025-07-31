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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Погода на Маковея: Диденко рассказала, будут ли дожди в Украине

«Август, делай наши надежды и желания материальными, а веру в добро и справедливость действенной», — призвала синоптик.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Погода на Маковея: Диденко рассказала, будут ли дожди в Украине

Погода на Маковии

На Маковея в Украине будет сухая погода, ведь речь идет об антициклоне Gabriele. А это значит, что пройдет без осадков.

Об этом написала известный синоптик Наталка Диденко.

«Синоптически спокойно», — спрогнозировала она.

Разве какие-то локальные «влажные хвосты» обусловят небольшие дожди с грозами в Житомирской, Ровенской и Хмельницкой, добавила Наталка Диденко.

Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается комфортная, а днем +23+28 градусов. На юге и востоке будет даже жарко — +29+32 градуса, но не +36!

В Киеве — солнечно

Август в столице начнется солнечной сухой, умеренно теплой погодой, в течение дня — до +25 градусов.

«Непростые дни, тяжелые, но мы завтра все равно будем вместе и в справедливости, и в горе тоже, они все равно повыдыхают, хоть в каком смысле, а мы как делали коршуны на Маковея, так и будем делать», — написала Наталка Диденко.

Напомним, Маковей (или Медовый Спас) — первый праздник из трех Спасов, ежегодно празднующих в Украине в августе.

По новому календарю Медовый Спас праздновать 1 августа (ранее — 14 августа).

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