В последние дни апреля в Украине возможны заморозки

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Холодный арктический воздух, надвигающийся на Украину, принесет с собой низкие температуры. Так что в последние дни апреля будет прохладно, а ночью даже возможны заморозки.

О том, какой будет погода в Украине на следующей неделе с 28 апреля по 4 мая, рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

«В конце апреля под влиянием арктической воздушной массы ожидаются низкие температуры, а также заморозки в ночное и утреннее время. Но уже с середины недели к нам вернется теплая погода, которая будет соответствовать климатической норме для этого времени года. Периодически в течение недели прогнозируются дожди разной интенсивности, поскольку будет преобладать пониженное атмосферное давление и атмосферные фронты», — сообщил синоптик.

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В понедельник, 28 апреля, Украина будет находиться под влиянием антициклона. Во всех регионах будет сухо и холодно. Ветер будет менять направление и будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +1…+6 °C, а также возможны заморозки до –5 °C в большинстве областей.

Днем воздух прогреется в среднем до +13…+18°C, а в Закарпатье даже до +21°C. Холоднее всего будет в восточных регионах — +8…+13 °C.

Во вторник, 29 апреля, осадков также не предполагается, погода будет малооблачной и ветреной. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем — юго-западный, 5-10 м/с, на севере Левобережья возможны порывы до 15-17 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +2…+7°C, но в восточных областях и Крыму возможны заморозки до –3°C.

В среду, 30 апреля, ночью будет сухо, а днем небольшие кратковременные дожди, иногда с грозами, пройдут в Центре и на Западе Украины. В других регионах снова будет сухая погода. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с.

Температура воздуха в ночные часы ожидается от +6 до +11 °C, в Крыму будет холоднее — +1…+6 °C.

В четверг, 1 мая, днем возможны небольшие кратковременные дожди и грозы в северных, центральных и западных областях. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

С началом мая ночи станут более теплыми, в большинстве областей ожидается +7…+12 °C. Днем солнце прогреет воздух до +18…+23°C.

В пятницу, 2 мая, на подавляющей части территории Украины будет сухая погода. Небольшие дожди с грозами возможны лишь кое-где в Крыму, в Одесской области и ближе к западным границам Украины. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с, но на юге будет сильнее — 7–12 м/с.

Ночью температура будет колебаться в диапазоне +7…+12 °C, а днем воздух прогреется до +17…+22 °C. Впрочем, в северных областях будет несколько прохладнее: ночью +2…+7 °C, днем +13…+18 °C.

В субботу, 3 мая, в Украину придут обильные дожди, возможны грозы. Особенно будет дождь в Крыму, Приазовье и в восточных областях. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, но на Западе днем будет значительно сильнее — 9-14 м/с.

Ночная температура останется неизменной — +7…+12 °C.

В воскресенье, 4 мая, опять похолодает и дождь. Ночью небольшие осадки ожидаются на Востоке страны.

Температура воздуха ночью опустится до +5…+10°C. Днем термометры покажут только +12…+17 °C, и только в Одесской области сохранится майское тепло — до +21 °C.

Напомним, заморозки в мае снова испортят погоду. Синоптики предупредили о неприятных погодных условиях в начале последнего весны.