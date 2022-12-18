Погода на Николая: синоптикиня прогнозирует еще один морозный день

Антициклон обусловит на большинстве территории Украины морозную, сухую и с солнечными прояснениями погоду.

В день святого Николая, который в Украине отмечают 19 декабря, синоптика Наталья Диденко прогнозирует морозную погоду на всей территории страны.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Атмосфера услышала, что на востоке Украины (и не только на востоке) нашим защитникам нужно, чтобы подмерзло, потому что — грязь, поэтому лучшим, самым прилежным украинцам такой подарок будет", — отметила она.

В ближайшую ночь самая низкая температура воздуха ожидается на северо-западе и севере страны — до -10...-15 градусов. Но морозы будут практически повсюду в Украине, ожидается ночью -4...-10 градусов.

Днем на Николая температура воздуха будет -1...-6 градусов, в южной части и на юго-востоке будет теплее — от 2 мороза до 3 градусов тепла.

"Антициклон по имени Kaspar обусловит в понедельник везде в Украине сухую, даже с солнечными прояснениями, погоду", — сообщила Диденко.

Фото: Наталия Диденко / Facebook

В восточных областях и на западе Украины порывы ветра могут достигать штормовых значений, поэтому температурные ощущения могут быть на несколько градусов ниже.

На дорогах мороз укрепит гололедицу.

В Киеве на Николая тоже ожидается морозная погода. В ближайшую ночь она составит -8...-10 градусов, днем немного потеплеет — до -4...-6 градусов. Однако осадков не будет и может появиться солнышко.

В ночь на 20 декабря в Украине еще удержится морозная погода, но уже днем постепенно начнет теплеть — до оттепели и небольших "плюсов".

Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что в Украину после морозной погоды снова придет существенное потепление.

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