Погода на Новый год: синоптик рассказала, ждать ли украинцам снега и мороза

До конца декабря погода в Украине будет преимущественно без осадков, а температура будет держаться около нулевой отметки термометра. Такая же погода, скорее всего, будет и в новогоднюю ночь — снега в большинстве регионов ждать не стоит.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире "Громадського радіо".

Синоптик уточнила, что на юге страны в новогоднюю ночь будет еще теплее. Также в ближайшие недели погода не сулит резких изменений или сюрпризов.

"Единственное: после 27 декабря на территорию Украины больше будет влиять антициклон, поле повышенного давления. Это значит, что могут быть прояснения. И, конечно, если прояснения, особенно в ночные часы, то нет облаков, и тепло, которое днем хоть немножко было накоплено, интенсивнее будет высвобождаться. Поэтому ночные температуры могут быть немножко ниже. Это буквально на несколько градусов до небольших морозов. Но, опять же, каких-то резких поступлений холода мы сейчас не ожидаем", — отметила Птуха.

По словам синоптика, последние несколько дней года благодаря антициклону пройдут без осадков. 31 декабря антициклон начнет ослабевать и с северо-запада начнут поступать более холодные воздушные потоки. Но интенсивные атмосферные фронты и волны холода синоптики не ожидают.

"Конечно, снег есть в Карпатах. Там он и сейчас есть, и будет держаться. Возможно, будет снег по некоторым западным областям. Но, опять же, покров его непрочный, с прогалинами, и высота практически минимальна", — отметила Птуха.

Она добавила, что в этом году, как и несколько предыдущих лет, зима в Украине теплой: температура будет в основном колебаться около нуля, периодические морозы будут незначительными и непродолжительными, а иногда вообще будут чередоваться с плюсовыми показателями.

"Конечно, это совершенно не отменяет того, что могут быть заходы холода, буквально на несколько дней", — отметила Наталья Птуха.

Напомним, из-за влияния южного циклона на Рождество, 25 декабря, погода в Украине будет разной. В околокарпатских областях будет снег, а в южной части страны будет дождь.

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