Погода на октябрь-2022: каким в Украине будет экватор осени

По прогнозам синоптиков, второй месяц осени в этом году будет обычным.

Погода в Украине в октябре 2022 года будет близка к климатической норме.

Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне 5-11° тепла, что близко к норме.

В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 26-58 мм, в Карпатах местами 68-88 мм.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме.

Читайте также: