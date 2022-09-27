Погода на октябрь-2022: каким в Украине будет экватор осени

По прогнозам синоптиков, второй месяц осени в этом году будет обычным.
Погода в Украине в октябре 2022 года будет близка к климатической норме.
Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, средняя месячная температура предполагается на уровне 5-11° тепла, что близко к норме.
В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 26-58 мм, в Карпатах местами 68-88 мм.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме.
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