Погода на Пасху: где потеплеет до +14
Минусовая температура прогнозируется только в ночное время суток, тогда как днем местами столбики термометров поднимутся до +14 градусов.
В воскресенье, 12 апреля, в Украине будет дождливая погода, однако немного потеплеет.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Если сегодня днем ожидается +4+9 градусов, то завтра скромно, но все же +8+12 градусов, а на востоке до +14 градусов. Избегут осадков Николаевщина, Херсонщина, Запорожье, часть Днепропетровщины и Донбасса», — отметила она.
Погода на Пасху в Киеве
В Киеве на Пасху ожидается временами дождь, более вероятный с обеда, во второй половине дня более умеренный.
В ближайшую ночь в Киеве +1+3 градуса, при прояснениях возможны заморозки 0-2 градуса, завтра днем в столице +8, +9 градусов.
Ранее сообщалось, что ряд областей накрыли снегопады в апреле.
Синоптик Иван Семилит сообщал, что в ближайшие дни погодная ситуация начнет стабилизироваться. Сначала в западных областях, а затем и по всей стране, будет преобладать сухая погода без осадков. Это связано с приходом антициклона с юго-запада, который принесет больше солнечных прояснений.