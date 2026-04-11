Погода на Пасху: где потеплеет до +14

Украинцев удивит погода на Пасху

В воскресенье, 12 апреля, в Украине будет дождливая погода, однако немного потеплеет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Если сегодня днем ожидается +4+9 градусов, то завтра скромно, но все же +8+12 градусов, а на востоке до +14 градусов. Избегут осадков Николаевщина, Херсонщина, Запорожье, часть Днепропетровщины и Донбасса», — отметила она.

Погода на Пасху в Киеве

В Киеве на Пасху ожидается временами дождь, более вероятный с обеда, во второй половине дня более умеренный.

В ближайшую ночь в Киеве +1+3 градуса, при прояснениях возможны заморозки 0-2 градуса, завтра днем в столице +8, +9 градусов.

Ранее сообщалось, что ряд областей накрыли снегопады в апреле.

Синоптик Иван Семилит сообщал, что в ближайшие дни погодная ситуация начнет стабилизироваться. Сначала в западных областях, а затем и по всей стране, будет преобладать сухая погода без осадков. Это связано с приходом антициклона с юго-запада, который принесет больше солнечных прояснений.