Погода на Пасху: какой "сюрприз" ожидает украинцев

Выходными будет холодно / © Associated Press

Реклама

Погода в Украине до конца недели будет не слишком комфортной. Пасха также не порадует теплом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«11-12 апреля в Украине удержится холодная погода с дневной температурой воздуха +6+11 градусов, ночью еще есть вероятность заморозков, в воскресенье на востоке потеплеет до +12+15 градусов», — отметила она.

Реклама

Повсюду будет преобладать влажная воздушная масса, временами дожди, на севере и западе кое-где с мокрым снегом.

Погода в Киеве

В Киеве 11-12 апреля — сыро и холодно, периодически дождь. В субботу +5+7 градусов, в воскресенье +8+10 градусов.

Ранее сообщалось, что ряд областей накрыли снегопады в апреле.

Синоптик Иван Семилит сообщал, что уже в ближайшие дни погодная ситуация начнет стабилизироваться. Сначала в западных областях, а затем и по всей стране, будет преобладать сухая погода без осадков. Это связано с приходом антициклона с юго-запада, который принесет больше солнечных прояснений.