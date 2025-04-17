Погода на Пасху: порадует ли праздничное воскресенье теплом

Погода. / © pixabay.com

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В Украине на Пасху , 20 апреля, будет сохраняться теплая погода. Хотя уже после праздников возможны погодные перемены.

Об этом сообщила синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии Oboz.ua.

По ее словам, в воскресенье ожидается погода без осадков, но в Карпатском регионе утром и днем возможны кратковременные дожди с грозами.

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"Температура остается высокой. Ночью +6...+12 градусов, днем +17...+24 градуса. В Карпатах и на побережье морей днем еще +13...+18 градусов", - рассказала Птуха.

Впрочем, в понедельник, 21 апреля, в Украине могут произойти изменения погоды. Хотя в большинстве регионов осадков не предполагается, хотя на западе и севере могут быть локальные кратковременные дожди.

"Температурный фон пока будет удерживаться в этих пределах, а определенные сдвиги, колебания температуры, ведь она не может все время быть одной, возможны после 24-25 апреля. В частности, могут быть более интенсивные атмосферные фронты с северо-запада", - добавила Птуха.

Как сообщалось, в Пасхальную ночь, против 20 апреля, в Хмельницкой области будет сокращен комендантский час . Она будет действовать с полуночи до 03:00, а не до 05:00.