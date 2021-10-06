Погода на Покров Пресвятой Богородицы: синоптик предупредила украинцев о затяжных дождях

Погода в Украине на следующей неделе кардинально изменится.
Погода в Украине на Покров Пресвятой Богородицы, которое празднуем 14 октября, будет дождливой. В страну на следующей неделе зайдут юго-западные влажные атмосферные фронты.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По данным Диденко, дожди будут лить в Украине с 12 по 15 сентября. Зато на текущей недели в областях будет сухо и тепло. Температура воздуха остается в нынешних пределах: ночью +2 + 9 градусов, местами заморозки (исключение — Закарпатье и значительная часть Юга), днем потеплеет до + 11 + 15, на Западе до + 13 + 18 градусов.
"Сухую диктатуру северного антициклона прервут юго-западные влажные атмосферные фронты уже на следующей неделе. Украина покружат неплохие дожди вокруг Покровы — в течение 12-15 октября. Поэтому постарайтесь успеть все насущное сделать, что требует улицы и свежего воздуха, к дождям", — отметила она.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.
Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
Читайте также:
- Когда переводят часы на зимнее время 2021: дата и условия
- День защитников и защитниц Украины 2021: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника
- В октябре украинцев ждут "длинные выходные": сколько дней будем отдыхать