ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

Погода на понедельник, 16 марта: какие регионы Украины накроет непогода

В восточных областях ожидается мокрый снег.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украину идет похолодание

В Украину идет похолодание / © Associated Press

Погода в Украине в понедельник, 16 марта, начнет меняться. Похолодание, заранее прогнозируемое специалистами, начнет ощущаться в нескольких северных областях, в восточном регионе.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Какая погода в Украине будет в понедельник, 16 марта

  • В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +3+1 градус, дневная +12+15 градусов.

  • В северных областях переменная облачность, местами солнечно, ясно, малооблачно, без осадков. Ночная температура воздуха 0+3 градуса, дневная +10+12 градусов.

  • В центральных областях солнечно, ясно, малооблачно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +3+1 градус, дневная +10+12 градусов.

  • В южных областях переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +4+2 градуса, дневная +9+11 градусов.

  • В восточных областях переменная облачность, местами облачно, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночная температура воздуха +2+4 градуса, дневная +7+9 градусов.

Ранее сообщалось, что изменится синоптическая картина в Украине из-за мощного антициклона из Восточноевропейской равнины. Он принесет преимущественно сухую и солнечную погоду, однако украинцам следует готовиться к первым весенним температурным качелям — ожидается похолодание на 2-4 градуса и опасные штормовые порывы ветра.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie