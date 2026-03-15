Погода на понедельник, 16 марта: какие регионы Украины накроет непогода
В восточных областях ожидается мокрый снег.
Погода в Украине в понедельник, 16 марта, начнет меняться. Похолодание, заранее прогнозируемое специалистами, начнет ощущаться в нескольких северных областях, в восточном регионе.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Какая погода в Украине будет в понедельник, 16 марта
В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +3+1 градус, дневная +12+15 градусов.
В северных областях переменная облачность, местами солнечно, ясно, малооблачно, без осадков. Ночная температура воздуха 0+3 градуса, дневная +10+12 градусов.
В центральных областях солнечно, ясно, малооблачно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +3+1 градус, дневная +10+12 градусов.
В южных областях переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +4+2 градуса, дневная +9+11 градусов.
В восточных областях переменная облачность, местами облачно, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночная температура воздуха +2+4 градуса, дневная +7+9 градусов.
Ранее сообщалось, что изменится синоптическая картина в Украине из-за мощного антициклона из Восточноевропейской равнины. Он принесет преимущественно сухую и солнечную погоду, однако украинцам следует готовиться к первым весенним температурным качелям — ожидается похолодание на 2-4 градуса и опасные штормовые порывы ветра.