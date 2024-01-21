Погода на понедельник, 22 января: опасные метеорологические явления и мороз до минус 17°

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 22 января.

В Украине в понедельник, 22 января, будут опасны метеорологические явления. Синоптики предупредили об I уровне опасности.

Об этом пишет "Укргидрометцентр".

Так, 22 января на дорогах Украины, кроме южной части, будет гололедица. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Украине переменная облачность, без осадков. В северо-восточной части ночью и утром местами туман.

Ветер в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории южный 7-12 м/с, в западных и северных областях днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в северо-восточной части 12-17° мороза, в Крыму и на побережье морей от 0-5° мороза; днем 1-6° мороза, в южных и западных областях около 0°.

Погода в Киеве и области

В Киеве 22 января не будет осадков. На дорогах гололедица. Ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза. Ветер южный, 7-12 м/с.

По области местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

Напомним, синоптики рассказали, будут ли еще сильные морозы в Украине.

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