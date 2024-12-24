Погода на Рождество: будут ли в Украине снег и мороз 25 декабря

Из-за влияния южного циклона на Рождество, 25 декабря, погода в Украине будет разной. В околокарпатских областях будет снегом, а южной части страны будет дождь.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

На остальной территории Украины ожидается облачная погода и без осадков. В ночь на Рождество температура воздуха будет в пределах 0-4° тепла. В западных областях прохладнее 0-3° мороза.

В течение дня 25 декабря столбики термометров в большинстве областей покажут +1-4°. На западе и крайнем севере температура воздуха будет от 2° тепла до 2° мороза. В южных областях – теплее – +4-9°.

В Киеве на Рождество осадки маловероятны. Ночью около 0°, а днем 0-2° мороза.

Напомним, синоптики рассказали, каких "сюрпризов" ожидать от погоды на рождественские праздники. Отмечается, что с 23 по 29 декабря погода в Украине ожидается неустойчивая, с переменной облачностью, туманами и дождями.

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