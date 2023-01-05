Погода на Рождество ожидается сложная, но интересная: известный украинский синоптик предупредила о морозах

В Украине погода на Рождество будет дождливой, иногда с мокрым снегом и усилением северного ветра до штормовых значений.

Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Ожидается и дождь, и мокрый снег, и снег, и налипание мокрого снега, усиление северного ветра до штормовых значений. Сложная, однако интересная погода. Мокрый снег или снег наиболее вероятны на западе, севере и северо-востоке Украины, где температура воздуха будет значительно уже ниже. Это будут хозяйничать атмосферные фронты северного происхождения", — отметила она.

Во вторую половину предрождественского вечера — 6 января, на Сочельник, основная масса осадков придется на восточные области, центральную часть и юго-восток.

Погода на западе, севере и центре будет без осадков.

Периодическая скорость северного ветра будет достигать 15-22 м/сек.

"Холодный воздух всегда тяжелее теплого, поэтому и будет прорываться с сильными порывами — это нормально, хотя и не комфортно", — отметила эксперт.

Температура воздуха завтра, 6 января, разделится.

Юг и юго-восток, Закарпатье и Черновицкая область еще построят сравнительно теплыми, +3+8 градусов, в большинстве областей Украины от трех градусов мороза до трех тепла.

По информации Диденко, холоднее всего будет на Сумщине и Черниговщине, днем в пределах 3-6 градусов мороза.

"Там, где мокрый снег, возобновится гололедица и усложнится ситуация на дорогах и тротуарах – водители! примите это во внимание", — предупредила эксперт.

Погода в Киеве на Рождество

В Киеве 6 января погода начнет также уже ощутимо меняться — дождь, мокрый снег, появится гололедица на дорогах.

Сильный ветер будет завевать преимущественно в ближайшую ночь и завтра утром. Днем и в сочельник ветер угомонится. Температура воздуха в столице в ближайшую ночь опустится до нуля, а днем поползет дальше вниз, ожидается -1-3 градусов.

А уже на Сочельник может опуститься до -5-7 градусов.

"Заметьте, пожалуйста, что сильный ветер будет ощутимо снижать температуру воздуха: если, например, будет -3, -4 градуса, то за нос и щеки будут щипать все -6-9 градусов", — сказала Диденко.

7 января, к Рождеству, морозы усилятся, в ночные часы на протяжении 7-9 января вероятны -10-17 градусов, однако преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере Украины.

Юго-запад и западные области Украины меньше всего почувствуют это холодное атмосферное вторжение.

Такое существенное изменение воздушных масс может вызвать обострение сосудистых недугов, сильные морозы – обморожение, значительное переохлаждение, особенно у наших защитников, которые, несмотря на любую погоду, выполняют свой долг. Поэтому стоит поспешить уже сегодня с передачей им лучших и доступных средств для утепления, обогрева.

Погода в Украине после Рождества.

В дальнейшем, после 10 января, морозы ослабеют, однако на северо-востоке, востоке и севере Украины умеренные морозы еще задержатся — будет нормальная зимняя термическая палитра.

"За осадками следим вместе каждый день. Кто варил кутью, кто будет варить, пусть она удастся и пусть своим вечным вкусом объединит нас всех, несмотря на даты и календари. Семья, маленькая или большая, ощущение людей, нуждающихся в нашем свете и тепле, помощь, добро и внутренняя сила — вот наша кутья главная, наш Сочельник украинский. А пока продолжаем выметать отвратительную нечисть из всех наших домов, реальных и символических, готовимся и помним, что за нашими спинами — наши славные предки", — отметила синоптик.

Между тем, на западе Украины держится теплая погода с дождем.

Над Львовом 5 января в небе заметили радугу. В то же время в городе наблюдается теплая погода, однако с дождем и ветром.

Добавим, что в Киеве погода подобная. Там цветут деревья. В столице в январе даже расцвели сакуры.

В этом году почти во всех областях Украины метеорологи зафиксировали рекордное потепление.

Тем временем в Карпатах сильно захурдело и ударил мороз: фото туманных гор.

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