Погода на Рождество: в Украину вернулись морозы, местами — снег и гололедица

Рождество, 7 января, в Украине ожидается существенное снижение температуры. Также в субботу на дорогах западных областей будет гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Днем в западных регионах, Житомирской, Винницкой и Одесской областях облачно, небольшой снег, а местами — с дождем. На остальной территории переменная облачность, без осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

В восточных, Сумской, Полтавской, Черниговской областях ночью ожидают 15-20 ° мороза, а день 8-13 ° мороза. На остальной территории Украины ночью столбики термометров покажут 7-12° мороза, а днем 2-7° мороза. В западных, Винницкой и Одесской областях ночью будет от 0° до -5°, а днем от 1° мороза до 4° тепла. Тем временем в Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до +7°.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве и области в субботу, 7 января, переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Ветер северный с переходом на восточный, 5-10 м/с.

Синоптики предупреждают о существенном понижении температуры. В Киевской области ночью будет 7-12° мороза, а днем 2-7° мороза. В Киеве — ночью около -10°, а днем от 5° до 7° мороза.

Напомним, синоптикиня Наталья Голеня ранее заявляла, что именно в канун Рождества в Украину вернется морозная и снежная погода.

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