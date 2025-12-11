Погода на сегодня, 11 декабря: синоптики предупреждают об опасности

Погода испортится / © unsplash.com

Сегодня, 11 декабря, в Украине будет облачно в течение дня. В некоторых областях небольшой дождь.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Ветер западный, юго-западный и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

«Сегодня днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях будет идти небольшой дождь, на северо-востоке страны — с мокрым снегом. На остальной территории без осадков», — говорится в сообщении.

В дневные часы прогнозируют +4…9°С, несколько прохладнее будет на востоке и северо-востоке страны, там в течение суток 0…+5°С.

«Ночью и утром 11 декабря в Украине туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта», — предупредили синоптики.

В Киеве облачно. Ночью прошел небольшой дождь, но днем осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем в пределах +4…9°С. В столице +5…7°С.

