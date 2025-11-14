- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода на сегодня, 14 ноября: синоптики обновили прогноз
В пятницу, по прогнозу, будет тепло и без осадков.
Сегодня, 14 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается.
Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».
«Территория страны будет находиться без внимания атмосферных фронтов, а погоду без осадков будет формировать поле высокого давления. В Украину с юго-запада и запада начнет поступать ощутимо более теплая воздушная масса, влажность воздуха будет оставаться высокой, что утром в южной части, на Прикарпатье и большинстве центральных областей будет способствовать образованию туманов», — говорится в сообщении синоптиков.
Днем температура поднимется до +13°С.
В Киевской области и столице облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области будет составлять +8…13°С, а в Киеве будет около +10°С.
Ранее сообщалось, что 19 ноября возможны небольшие морозы и мокрый снег на западе, севере и в центре страны.