Погода на сегодня, 20 ноября: синоптики обновили прогноз

Погода изменится / © Pixabay

Реклама

Сегодня, 20 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, днем осадки прогнозируют в восточных и большинстве центральных областей, а также в Карпатах и Закарпатье. На остальной территории без дождей. Ветер будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с.

Реклама

Температура ночью будет колебаться от +2°С до -3°С, днем будет +4…+9°С. На юге и юго-востоке ночью +3…+8°С, днем +11…+16°С. В Карпатах ночью прогнозируют -3…-8°С, днем будет только 0…+5°С.

В Киеве и области облачно с прояснениями и без осадков. Ветер с юго-востока, 5-10 м/с. По области ночью температура будет в пределах от +2 до -3°С, днем +4…+9°С. В столице ночью ожидается 0…-2°С, днем +4…+6°С.

Ранее синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима. По его данным, до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров.