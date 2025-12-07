- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 275
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода на сегодня, 7 декабря: штормовой ветер и похолодание
В воскресенье погодные условия ухудшатся. По данным синоптиков, станет холоднее.
В воскресенье, 7 декабря, в Украине ожидается облачная погода, ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».
Согласно прогнозу синоптиков, по всей территории облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; на юге страны и Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.
В Киевской области и столице облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.
В Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.
Ранее синоптик сообщила, что этой зимой сильных морозов не будет. По ее данным, в этом году также ожидаем, что где-то на 1,5-2 градуса температура будет выше для зимних месяцев.