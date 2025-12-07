ТСН в социальных сетях

Украина
275
1 мин

Погода на сегодня, 7 декабря: штормовой ветер и похолодание

В воскресенье погодные условия ухудшатся. По данным синоптиков, станет холоднее.

Анастасия Павленко
Погода изменится

Погода изменится / © Pixabay

В воскресенье, 7 декабря, в Украине ожидается облачная погода, ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

Согласно прогнозу синоптиков, по всей территории облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; на юге страны и Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киевской области и столице облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Ранее синоптик сообщила, что этой зимой сильных морозов не будет. По ее данным, в этом году также ожидаем, что где-то на 1,5-2 градуса температура будет выше для зимних месяцев.

