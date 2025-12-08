Погода на сегодня, 8 декабря: синоптики предупредили о штормовом ветре

Погода испортится / © pixabay.com

Реклама

Сегодня, 8 декабря, в Украине прогнозируется облачная погода. Ожидаются также сильнейшие порывы ветра. Местами будет дождь.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«Сегодня облачно, без существенных осадков, только на юге страны, днем местами и в центральных областях будет идти небольшой дождь. В западных областях по утрам местами туман», — говорится в сообщении синоптиков.

Реклама

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы до 15-20 м/с.

Температура днем 0…+5°С. На Закарпатье и на юге страны будет сегодня +4…9°С.

В Киевской области и столице в понедельник облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура по области будет днем колебаться в пределах 0…+5°С. В Киеве будет +2…4°С.

Ранее синоптики сообщили, что Европу может накрыть «зима века». Больше об этом читайте в новости.