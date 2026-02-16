Погода на сегодня: будет штормить во всех регионах Украины

Погода испортится / © pexels.com

Сегодня, 16 февраля, в Украине прогнозируется морозная погода. На дороге гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, порывы 15-20 м/с.

В западных, северных и в большинстве центральных областей на дорогах местами гололедица.

Температура днем в западных, Житомирской и Винницкой областях -7…12°С. На Прикарпатье и на севере страны -4…9°С. В большинстве центральных и Сумской областях от +3 до -2°С. На востоке и юго-востоке +3…8°С.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Погода в северных областях Днем местами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы до 15-18 м/с. Утром метели. Температура по области днем будет составлять -4…9°С. В Киеве прогнозируют -7…9°С.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта», — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик предупредил украинцев о резком ухудшении погоды и гололедице. Пик морозов придется на 16 и 17 февраля.