Погода на сегодня: синоптики обновили прогноз о морозах

Сегодня, 22 февраля, на Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных регионах, Житомирской и Винницкой областях, ночью и юге Одесщины прогнозируют небольшой снег с возможным дождем днем.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

На остальной территории осадков не ожидается. На дорогах, кроме юго-востока, возможны местами гололедица. Ветер юго-западный, на юге и востоке северо-восточный, скоростью 5-10 м/с; в Карпатах днем ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 10° до 15° мороза, на северо-востоке — до 18° мороза. Днем столбики термометров покажут от 3° мороза до 2° тепла. В западных и южных областях ночью ожидается 1–6° мороза, днем 1–6° тепла.

