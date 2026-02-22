ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
233
Время на прочтение
1 мин

Погода на сегодня: синоптики обновили прогноз о морозах

Мощные ночные морозы и значительный дневной минус в Украине еще продержатся.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Сегодня будет холодно

Сегодня будет холодно / © pexels.com

Сегодня, 22 февраля, на Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных регионах, Житомирской и Винницкой областях, ночью и юге Одесщины прогнозируют небольшой снег с возможным дождем днем.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

На остальной территории осадков не ожидается. На дорогах, кроме юго-востока, возможны местами гололедица. Ветер юго-западный, на юге и востоке северо-восточный, скоростью 5-10 м/с; в Карпатах днем ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 10° до 15° мороза, на северо-востоке — до 18° мороза. Днем столбики термометров покажут от 3° мороза до 2° тепла. В западных и южных областях ночью ожидается 1–6° мороза, днем 1–6° тепла.

Ранее синоптик сообщил, какой будет весна этого года. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
233
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie