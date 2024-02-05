Погода на сегодня: синоптики предупредили об опасных метеоявлениях

Сегодня, 5 февраля, в Украине будет тепло, но облачно с прояснениями.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

Температура днем будет +2...7℃, в Закарпатье и в южной части потеплеет до +6...11℃. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Кроме Закарпатья порывы будут достигать 17-22 м/с, на западе и юге днем местами будут до 25 м/с.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы возможны до 17-22 м/с. Температура воздуха днем ожидается в пределах +2...7℃. В Киеве днем столбики термометров покажут +4…6℃.

Ранее синоптик сообщила, когда в Украину придет настоящее потепление. Больше об этом читайте в новости.

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