Погода на сегодня: украинцев предупредили об опасности

Морозы возвращаются / © pexels.com

Сегодня, 9 февраля, в Украине прогнозируется морозная погода. Небольшой снег. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

На дорогах — гололедица. В большинстве западных, южных и восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Температура днем будет составлять -7…12°С. На Прикарпатье, на юге и юго-востоке страны будет -3…8°С. В Закарпатье днем +1…6°С.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы. 9 февраля на дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта», — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики сообщили, что в течение первой половины февраля области на западе, севере, востоке и центре все еще будут находиться под влиянием Антарктики. К концу этого месяца в южных и юго-западных областях температура воздуха может быть выше нормы, а на остальной территории — в ее пределах.