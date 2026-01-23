Погода на сегодня: в Украине ожидается потепление и снег

23 января в Украине прогнозируется облачная погода / © pexels.com

Сегодня, 23 января, в Украине ожидается небольшой снег, облачно. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«В стране будет продолжаться дальнейшее ослабление мороза из-за изменения синоптической ситуации. Атмосферное давление будет и дальше снижаться, холодный сухой воздух арктического происхождения с северо-востока будет постепенно отступать, а распространяться значительно теплее и влажнее воздуха со стороны Черного моря и Балкан. Такие условия принесут облачную погоду, в большинстве областей ожидается небольшой снег», — говорится в сообщении.

На северо-востоке страны днем -5…10°С; на юге, на Закарпатье и Прикарпатье от -3 до +2°С; на остальной территории днем -2…7°С.

В Киевской области и в столице небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области -2…7°С.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине потихоньку дневная температура будет становиться выше, хотя ночью будет еще очень холодно, а уже с 25-26 января, наконец, дневная температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших плюсов.