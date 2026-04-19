Погода на сегодняшний день: весеннее тепло возвращается, но есть один нюанс

Сегодня, 19 апреля, в большинстве областей Украины температура воздуха поднимется, но пройдут дожди.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

Погода в Украине в воскресенье, 19 апреля

В западных областях Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами может наблюдаться туман. Ветер северного направления 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0…+5 градусов, днем +13…+18 градусов.

В северных регионах без осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов.

В центральных регионах прогнозируется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0…+5 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге без осадков, только в Крыму и Приазовье пройдут дожди. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке местами пройдет дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.

Погода в Киеве и области

В воскресенье, 19 апреля, в Киеве и области прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Температура в Киевской области будет составлять ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°, днем ​​9-14°. В столице температура ночью 4-6° тепла, днем ​​12-14°.

Ранее синоптики сообщали, что Украина оказалась в эпицентре активных атмосферных фронтов, которые принесут существенное понижение температуры и ночные заморозки.