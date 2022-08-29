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Погода на сентябрь-2022: каким в Украине будет начало осени

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Погода на сентябрь-2022: каким в Украине будет начало осени

Фото: УНИАН

Синоптики прогнозируют, что сентябрь 2022 года будет теплее чем обычно.

Температура воздуха будет на 1-1,5° выше нормы.

Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне 14-19° тепла, в Карпатах 12-13°, что на 1-1,5° выше нормы.

В то же время несколько меньше нормы в сентябре будет месячное количество осадков: 29-60 мм, в Карпатах 76-87 мм.

Напомним, ранее синоптики предупредили о значительном похолодании в Украине в начале первого месяца осени. Так, 1-4 сентября в стране ожидается снижение температуры на 3-7°.

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