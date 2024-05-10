Погода на выходные 11-12 мая: наконец-то комфортное тепло

В Украину снова возвращается весеннее тепло. В выходные погода порадует украинцев.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 11 мая, ночью ожидается +4+11 градусов, без заморозков, максимальная температура воздуха в Украине составит +13+18 градусов, на юге и Закарпатье до +22 градусов. Местами небольшие дожди возможны на западе, в центре и на востоке.

В воскресенье, 12 мая, осадков в Украине не ожидается, только на Сумщине пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха несколько снизится, ночью +3+8 градусов, на крайнем севере и северо-востоке есть вероятность заморозков, в течение дня в Украине потеплеет до +10+16 градусов, на юге и Закарпатье ожидается +17+20 градусов.

В Киеве 11 и 12 мая без существенных осадков, облачно. В субботу теплее, +15+17 градусов, в воскресенье похолодает до +11+13 градусов.

Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. Среднемесячная температура воздуха апреля в столице составляла 12,8°С, что на 2,8°С выше климатической нормы. Этот месяц стал третьим самым теплым за 144 года наблюдений.

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