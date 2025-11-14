ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
33
Время на прочтение
2 мин

Погода на выходные 15–16 ноября: где потеплеет, а где снова накроют дожди

Погода в выходные разделит Украину на теплый юг и холодный север.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Погода

Погода / © iStock

В ближайшие выходные, 15 и 16 ноября, погода в Украине будет преимущественно теплой, однако на территорию страны зайдут малоактивные атмосферные фронты, которые принесут небольшие дожди в ряд областей. Температурный фон будет оставаться выше нормы, но в воскресенье на севере и северо-западе ожидается заметное похолодание из-за поступления холодного воздуха из Скандинавии.

Об этом сообщает Meteoprog.

Суббота, 15 ноября: теплый, но ветреный день

В субботу на большей части территории сохранится теплая погода.

  • Север: ночью без осадков, но днем ожидается дождь. Днем усилится ветер, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем +6…+11 °С, но вечером резко снизится до +1…+4 °С.

  • Запад: облачно, но без существенных осадков. Температура днем +7…+13 °С, в Прикарпатье и Буковине потеплеет до +14…+16 °С.

  • Центр, Юг и Крым: ожидается теплая и сухая погода. В Центре днем +8…+13 °С, на Юге и в Крыму теплее всего: +11…+16 °С.

  • Восток: тепло, без осадков. Днем также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Температура днем +7…+12°С.

Воскресенье, 16 ноября: похолодание и зимние температуры на Севере

В воскресенье основное внимание на Севере, где придет холодная воздушная масса.

  • Север: ожидается прохладная погода без осадков. Ночью температура снизится до -4…+1 °С (возможны небольшие морозы), днем только +1…+6 °С.

  • Запад: ночью местами возможен туман, температура -1…+4 °С. Днем ожидается небольшой дождь и температура +3…+8 °С (в Прикарпатье до +11 °С).

  • Центр: погода будет без осадков, с ночными температурами 0…+5 °С и дневными +5…+10 °С.

  • Юг и Крым: самое теплое место в стране. Сухо, возможен туман. Температура днем +11…+16°С.

  • Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Дневная температура +4…+9°С.

Напомним, что 19 ноября возможны небольшие морозы и мокрый снег на западе, севере и в центре страны.

Дата публикации
Количество просмотров
33
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie