Погода на выходные 15–16 ноября: где потеплеет, а где снова накроют дожди

Погода / © iStock

Реклама

В ближайшие выходные, 15 и 16 ноября, погода в Украине будет преимущественно теплой, однако на территорию страны зайдут малоактивные атмосферные фронты, которые принесут небольшие дожди в ряд областей. Температурный фон будет оставаться выше нормы, но в воскресенье на севере и северо-западе ожидается заметное похолодание из-за поступления холодного воздуха из Скандинавии.

Об этом сообщает Meteoprog.

Суббота, 15 ноября: теплый, но ветреный день

В субботу на большей части территории сохранится теплая погода.

Реклама

Север : ночью без осадков, но днем ожидается дождь. Днем усилится ветер, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем +6…+11 °С, но вечером резко снизится до +1…+4 °С.

Запад : облачно, но без существенных осадков. Температура днем +7…+13 °С, в Прикарпатье и Буковине потеплеет до +14…+16 °С.

Центр , Юг и Крым : ожидается теплая и сухая погода. В Центре днем +8…+13 °С, на Юге и в Крыму теплее всего: +11…+16 °С.

Восток: тепло, без осадков. Днем также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Температура днем +7…+12°С.

Воскресенье, 16 ноября: похолодание и зимние температуры на Севере

В воскресенье основное внимание на Севере, где придет холодная воздушная масса.

Север : ожидается прохладная погода без осадков. Ночью температура снизится до -4…+1 °С (возможны небольшие морозы), днем только +1…+6 °С.

Запад : ночью местами возможен туман, температура -1…+4 °С. Днем ожидается небольшой дождь и температура +3…+8 °С (в Прикарпатье до +11 °С).

Центр : погода будет без осадков, с ночными температурами 0…+5 °С и дневными +5…+10 °С.

Юг и Крым : самое теплое место в стране. Сухо, возможен туман. Температура днем +11…+16°С.

Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Дневная температура +4…+9°С.

Напомним, что 19 ноября возможны небольшие морозы и мокрый снег на западе, севере и в центре страны.