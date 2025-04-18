Погода на выходные, 19-20 апреля: тепло почти по всей стране, но дожди уже на подходе

После 20 апреля погода испортится / © Pixabay

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В эти выходные Украина окажется под влиянием весеннего тепла. Температура поднимется выше климатической нормы практически во всех областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 19 апреля, атмосферный фронт повлечет за собой небольшое снижение температуры воздуха и периодические кратковременные дожди в западной части Украины — там завтра днем ожидается +15+19 градусов.

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На остальной территории Украины удержится сухая теплая и преимущественно солнечная погода, максимально +20+24 градуса.

В Киеве 19 апреля осадков не будет, днем +20+22 градуса.

На Пасху в Украине ожидается теплая погода, +20+24 градуса.

Без осадков, везде солнечно, только в западных областях есть вероятность небольших дождей.

В Киеве 20 апреля солнце и +20+22 градуса.

«Теплая погода продлится всю следующую неделю. Однако обратите внимание, что 26-27 апреля в Украине погода изменится, предполагаются дожди, грозы и понижение температуры воздуха до +11+17 градусов», — предупредила она.

Ранее синоптик предупредил о похолодании после Пасхи.