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- Украина
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Погода на выходные, 19-20 апреля: тепло почти по всей стране, но дожди уже на подходе
В некоторых регионах будет дождь.
В эти выходные Украина окажется под влиянием весеннего тепла. Температура поднимется выше климатической нормы практически во всех областях.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В субботу, 19 апреля, атмосферный фронт повлечет за собой небольшое снижение температуры воздуха и периодические кратковременные дожди в западной части Украины — там завтра днем ожидается +15+19 градусов.
На остальной территории Украины удержится сухая теплая и преимущественно солнечная погода, максимально +20+24 градуса.
В Киеве 19 апреля осадков не будет, днем +20+22 градуса.
На Пасху в Украине ожидается теплая погода, +20+24 градуса.
Без осадков, везде солнечно, только в западных областях есть вероятность небольших дождей.
В Киеве 20 апреля солнце и +20+22 градуса.
«Теплая погода продлится всю следующую неделю. Однако обратите внимание, что 26-27 апреля в Украине погода изменится, предполагаются дожди, грозы и понижение температуры воздуха до +11+17 градусов», — предупредила она.
Ранее синоптик предупредил о похолодании после Пасхи.