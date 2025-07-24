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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
786
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Погода на выходных, 26-27 июля: синоптики удивили прогнозом

На западе и севере прохладно, на востоке и юге — жарко. Такую погоду обещают синоптики украинцам в ближайшие выходные — 26-27 июля.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украину возвращается жара

В Украину возвращается жара / © unsplash.com

В Украине в конце недели снова начнутся дожди, а жара будет нарастать в некоторых регионах.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

В субботу, 26 июля, кратковременные дожди прогнозируются на большей части территории Украины: ливни следует ожидать на западе, в центре и на севере Украины. Жарче всего в этот день будет на юго-востоке и юге. Там столбик термометра днем может достигать отметки +35 градусов.

В Киеве температура не будет подниматься выше +30 градусов.

В воскресенье, 27 июля, кратковременные осадки вновь возможны в тех же регионах, где были в предыдущий день. На большинстве территории Украины ночью возможны +16…+20 градусов, в дневные часы до +28…+30 градусов. В ряде центральных регионов, на востоке, юго-востоке и юге днем ожидается жара свыше +30 градусов с максимумом на уровне +36 градусов.

Ранее синоптики дали прогноз, каким будет июль в Украине. Июль прогнозируется не только жарким, но и засушливым. Среднее месячное количество осадков ожидается 25–73 мм, в Карпатах и Прикарпатье местами 84–109 мм, что меньше нормы (64–79%).

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Дата публикации
Количество просмотров
786
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