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- Украина
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Погода на выходных, 26-27 июля: синоптики удивили прогнозом
На западе и севере прохладно, на востоке и юге — жарко. Такую погоду обещают синоптики украинцам в ближайшие выходные — 26-27 июля.
В Украине в конце недели снова начнутся дожди, а жара будет нарастать в некоторых регионах.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
В субботу, 26 июля, кратковременные дожди прогнозируются на большей части территории Украины: ливни следует ожидать на западе, в центре и на севере Украины. Жарче всего в этот день будет на юго-востоке и юге. Там столбик термометра днем может достигать отметки +35 градусов.
В Киеве температура не будет подниматься выше +30 градусов.
В воскресенье, 27 июля, кратковременные осадки вновь возможны в тех же регионах, где были в предыдущий день. На большинстве территории Украины ночью возможны +16…+20 градусов, в дневные часы до +28…+30 градусов. В ряде центральных регионов, на востоке, юго-востоке и юге днем ожидается жара свыше +30 градусов с максимумом на уровне +36 градусов.
Ранее синоптики дали прогноз, каким будет июль в Украине. Июль прогнозируется не только жарким, но и засушливым. Среднее месячное количество осадков ожидается 25–73 мм, в Карпатах и Прикарпатье местами 84–109 мм, что меньше нормы (64–79%).